Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tankstelle überfallen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Fahrzeuge beschädigt; Vor Passantinnen entblößt; Pkw aufgebrochen; Verkehrskontrollen

Reutlingen (ots)

Tankstelle überfallen (Zeugenaufruf)

Eine Tankstelle in der Reutlinger Straße im Stadtteil Sondelfingen ist am Donnerstagabend überfallen worden. Gegen 21.40 Uhr betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie mehrere Zigarettenschachteln. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnte der Räuber unerkannt flüchten. Die Angestellte blieb unverletzt. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 175 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli der Marke Nike sowie eine schwarze Basecap und schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch am Abend vor Ort übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. Es werden insbesondere Zeugen gesucht, die am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen in Sondelfingen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können. Weiterhin fiel ein bislang unbekannter Lenker eines dunklen Motorrollers auf. Ersten Zeugenangaben zufolge stand dieser zur Tatzeit an der Ecke Obere Straße / Grüner Weg. Nach dem Überfall soll eine Person zu dem wartenden Roller-Lenker gerannt und im Anschluss gemeinsam in Richtung Stadtmitte davongefahren sein. Ob es sich hierbei um den Täter handelte, muss noch ermittelt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Frau bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen erlitten. Ersten Ermittlungen nach war ein 27-Jähriger vermutlich gegen drei Uhr mit einer Mercedes-Benz B-Klasse auf der Ringelbachstraße unterwegs und bog nach links in die Steinenbergstraße ab. Hierbei kam er ersten Erkenntnissen nach aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Im Anschluss prallte der Pkw des Mannes gegen ein Verkehrszeichen, das abgerissen und weggeschleudert wurde. Dieses traf anschließend eine 41 Jahre alte Fußgängerin, die auf dem Gehweg unterwegs war. Die Frau erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie im Laufe des Morgens in eine Klinik eingeliefert werden musste. An dem Mercedes war ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. Aufgrund des beschädigten Verkehrszeichens wurden die Technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen verständigt. Der Unfall wurde erst im Nachhinein bei der Polizei angezeigt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. (ms)

Dettingen (RT): In Gerätehaus eingebrochen

In das Gerätehaus eines Vereins im Dettinger Uferweg ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Dienstag, 12.40 Uhr, bis Donnerstag, 6.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere ein. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten erbeutete der Einbrecher Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): In Imbiss eingebrochen (Zeugenaufruf)

In einen Imbiss in der Nürtinger Straße in Bernhausen ist vermutlich am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Ersten Ermittlungen nach verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter kurz nach ein Uhr über einen Hintereingang Zutritt ins Innere. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten fand der Einbrecher Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Aichtal (ES): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben bislang unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen in Grötzingen angerichtet. Vermutlich in der Zeit zwischen vier Uhr und acht Uhr wurden an mindestens 15 in der Blumenstraße und im Nelkenweg geparkten Pkw die Reifen zerstochen. Zudem wurde an zwei Fahrrädern ebenfalls in die Reifen gestochen und die Räder anschließend in ein Gebüsch geworfen. Ein Auto wies an der linken Seite Kratzer auf. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Aichtal (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag auf der L1185 erlitten. Der Mann war gegen Mitternacht mit seinem Mercedes auf der Landesstraße von Oberensingen in Richtung Grötzingen unterwegs. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes kam er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke sowie das Geländer einer Brücke über den Föllbach. Der 37-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Kurz nach drei Uhr war die Unfallstelle geräumt. (rd)

Wernau (ES): Vor Passantinnen entblößt (Zeugenaufruf)

Mehrere Passantinnen sind am Donnerstagabend in der Max-Eyth-Straße von einem mutmaßlichen Exhibitionisten belästigt worden. Kurz vor 17 Uhr waren eine 39-Jährige und ihre Begleiterin zu Fuß in der Max-Eyth-Straße unterwegs. Beim Passieren einer Bushaltestelle im Bereich einer dortigen Tankstelle bemerkten sie den zunächst unbekannten Mann, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Die 39-Jährige verständige in der Folge die Polizei, die den 40 Jahre alten Tatverdächtigen, der noch versucht hatte davonzulaufen, unweit der Bushaltestelle vorübergehend festnehmen konnte. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (rd)

Wendlingen (ES): In Imbiss eingebrochen

In einen Imbiss in der Albstraße ist ein Unbekannter von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und sechs Uhr brach der Täter eine Tür auf und entwendete aus dem Inneren mehrere Kartons mit Getränken und etwas Münzgeld. Anschließend flüchtete er unerkannt. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Unfall bei Überholvorgang

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L1208 ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen zwei Autofahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein 19-Jähriger und ein 20 Jahre alter Mann befuhren kurz vor 19.30 Uhr jeweils mit einem Mercedes hintereinander die Landesstraße von Bebenhausen in Richtung Tübingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte der 20-Jährige auf Höhe eines dortigen Wanderparkplatzes mit seinem Mercedes einen vorausfahrenden Seat und ordnete sich zwischen diesem und einem wiederum vorausfahrenden Ford ein. Daraufhin setzte der 19-jährige Mercedes-Lenker zum Überholen der gesamten Kolonne an. Dabei scherte auch der 20-Jährige erneut aus, worauf der 19-Jährige ausweichen musste und mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte die GL-Klasse mit einem Verkehrszeichen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. An dem nicht mehr fahrbereiten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Beide Autofahrer werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rd)

Albstadt (ZAK): Zwei Pkw aufgebrochen

Auf bislang unbekannte Weise sind zwei Pkw in der Zeit von Mittwoch, zwölf Uhr, bis Donnerstag, selbe Zeit, in der Karl-Peter-Straße in Ebingen aufgebrochen worden. Während ein VW erfolglos nach Wertsachen durchwühlt wurde, wurde aus einem Audi eine schwarze Winterjacke im Wert von etwa 180 Euro entwendet. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Pkw-Aufbruch

Zwei Geldbeutel und eine Sonnenbrille hat ein Pkw-Aufbrecher in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Steinenbühl in Balingen erbeutet. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffnete der Unbekannte in der Zeit von 21.30 Uhr bis neun Uhr einen Audi und fand beim Durchwühlen das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Verkehrskontrollen anlässlich einer Musikveranstaltung

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen haben am Donnerstag mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) Verkehrskontrollen rund um Dotternhausen durchgeführt. Anlässlich eines Musikfestivals kontrollierten die Spezialisten der Verkehrspolizei und zahlreiche weitere Kräfte verschiedener Polizeireviere rund 100 Fahrzeuge sowie 150 Personen insbesondere hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit und dem technischen Zustand ihrer Fahrzeuge.

Bei sechs Fahrzeuglenkern stellten die Beamten eine Beeinflussung durch Cannabis oder Kokain fest. Drei weitere Autofahrer hatten unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten, beziehungsweise einer Mischung aus beidem am Straßenverkehr teilgenommen. Sie alle mussten eine Blutprobe abgeben und sehen nun einem entsprechenden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren entgegen. Zudem wurde von drei der Kontrollierten der Führerschein noch an Ort und Stelle einbehalten. An vier weiteren Fahrzeugen war beispielweise aufgrund nicht ordnungsgemäßer technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Ein Fahrzeugführer wurde mit einem Gespann angehalten, dass das für seine Fahrerlaubnis der Klasse B zulässige Gesamtgewicht deutlich überschritt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Ein Mitfahrer, der eine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt, konnte die Fahrt anschließend fortsetzen. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell