Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Beträchtlicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Pfullingen entstanden. Ein 27-Jähriger war gegen 9.15 Uhr mit einem Mercedes-Benz E63 auf der Römerstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Daimlerstraße kam er mit seinem Wagen auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Hierbei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Mercedes, schleuderte über die Kreuzung und kollidierte mit dem Kia eines 63 Jahre alten Mannes, der auf dem Linksabbiegestreifen stand. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug des 27-Jährigen von der Straße ab, prallte gegen das Geländer eines Einkaufszentrums und schanzte auf den sich dort befindlichen Parkplatz hinunter. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. Ihre Pkw waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte zur Reinigung und Unterstützung an die Unfallstelle aus. Weiterhin kamen Mitarbeiter des Bauhofs zur Unglücksstelle, um den Übergang vom Gehweg zum Parkplatz abzusperren. Über die genaue Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Esslingen (ES): In Gaststätten eingebrochen

In zwei Gaststätten in der Esslinger Innenstadt ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Zwischen Samstag und Donnerstag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über einen Hintereingang in ein Restaurant am Hafenmarkt ein. Beim Durchwühlen der Räumlichkeiten fand der Unbekannte Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Einbruch wurde erst am Freitag angezeigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Einen erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro richtete ein Täter in der Nacht zum Freitag beim Einbruch in ein Lokal in der Pliensaustraße an. Der Einbrecher gelangte über eine aufgehebelte Tür ins Innere, wo er einen Spielautomaten aufbrach und leerräumte. Zudem wurde das Mobiliar der Gaststätte nach Bargeld durchwühlt. Über die Höhe des Diebesguts liegen ebenfalls noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

Esslingen (ES): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Römerstraße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und 9.30 Uhr beschädigte der unbekannte Täter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Ob daraus etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (rd)

Filderstadt (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Einbrecher hat in den vergangenen Tagen sein Unwesen in Plattenhardt getrieben. In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Freitag, 8.15 Uhr, gelangte der Unbekannte über eine aufgehebelte Tür in einen Friseursalon in der Uhlbergstraße. Aus dem Geschäft nahm er Bargeld in bislang unbekannter Höhe, eine Spendenkasse sowie Haarschneidemaschinen im Wert von mehreren hundert Euro mit. Über eine gewaltsam geöffnete Tür gelangte ein Einbrecher in der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, acht Uhr, in einen Imbiss in der Jacob-Brodbeck-Straße. Der Täter schlug hierbei das Glas der Eingangstür ein und konnte so ins Innere eindringen. Er erbeutete Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Schaden beläuft sich in beiden Fällen auf jeweils zirka 500 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob ein Tatzusammenhang mit weiteren gleichgearteten Einbrüchen, siehe Pressemitteilungen vom 28./29./31.05.2024, besteht. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0711/7091-3 erbeten. (ms)

Kirchheim (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 75 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag an der Kreuzung Kolb-/Schöllkopfstraße erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte die Ford-Lenkerin gegen 12.15 Uhr von der Kolbstraße aus nach rechts in die Schöllkopfstraße einbiegen. Dabei verlor sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw und prallte im Bereich des Eugen-Gerstenmaier-Platzes mit dem Ford gegen einen Laternenpfosten samt Fußgängerampel. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Ford, an dem Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rd)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 82 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in einem Parkhaus in der Reutlinger Straße erlitten. Die Seniorin war gegen 11.20 Uhr zu Fuß in dem Parkhaus unterwegs, als sie von dem vorbeifahrenden Mercedes eines 69-Jährigen gestreift wurde und anschließend zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell