Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Sankt Johann (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.00 Uhr, auf der Landesstraße 380 zwischen Eningen und Sankt Johann-Würtingen ereignet. Der 41-jährige Lenker eines 1er BMW war zusammen mit zwei Mitfahrern in Richtung Würtingen unterwegs. Nach Angaben des Fahrers wollte dieser einem Tier ausweichen und touchierte hierbei den rechtsseitigen Bordstein. Im weiteren Verlauf prallte der BMW gegen einen Baum, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und mussten durch den Rettungsdienst zur weiterführenden medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Den entstandenen Sachschaden kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Zur Bergung des verunfallten Fahrzeugs kam ein Abschlepper mit Kranausleger zum Einsatz.

Dettingen an der Erms (RT): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Sein Unwesen hat ein Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Innenstadtbereich getrieben. Jeweils mit einem Stein warf der unbekannte Täter die Scheiben von insgesamt fünf Ladengeschäften ein. In mindestens zwei Fällen gelangte er auf diesem Weg ins Innere, wo er sämtliche Räumlichkeiten durchwühlte. Der Einbrecher entwendete nach bisherigen Erkenntnissen technische Geräte und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Genauere Angaben zum Diebesgut sowie dem verursachten Sachschaden sind Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Bad Urach zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik aufgenommen wurden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07125/946870 erbeten.

Hohenstein (RT): Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Der 20-jährige Lenker eines VW Golf hat in der Nacht zum Sonntag infolge erheblicher Alkoholbeeinflussung einen Verkehrsunfall verursacht. Der Heranwachsende befuhr zunächst den Gemeindeverbindungsweg von Münsingen-Hundersingen in Richtung Hohenstein-Eglingen, auf welchem er nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen zunächst von der Fahrbahn abkam und trotz erheblich beschädigten Pkw seine Fahrt fortsetzte. Eine Zeugin stellte gegen 00.20 Uhr an der Unfallstelle Fahrzeugteile fest und verständigte die Polizei. Das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs konnte vor Ort aufgefunden werden und brachte die Beamten des Polizeireviers Münsingen schließlich auf die Spur des 20-Jährigen, der im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift mit einer Alkoholisierung von deutlich über 2,5 Promille angetroffen werden konnte. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Nürtingen (ES): Heftig aufgefahren

Am Samstagnachmittag ist es im Ortsteil Oberensingen auf der Bundesstraße 313 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Audi A5 die B 313 in Fahrtrichtung Wendlingen am Neckar. An der Einmündung der Kreisstraße 1220 musste er verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Das übersah eine hinter ihm fahrende 25-Jährige und fuhr mit ihrem VW UP auf den Audi auf. Bei dem Unfall wurden der 59-Jährige sowie die Unfallverursacherin leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro.

Filderstadt (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Gewaltsamen Zutritt zu einem Reihenendhaus hat sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Graf-Zeppelin-Straße in Bernhausen verschafft. Während der Hauseigentümer im Obergeschoss schlief, hebelte er im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 6 Uhr die Kellertür unbemerkt auf und entwendete im Anschluss Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Einbruch in Grundschule

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Schule in der Sindelfinger Straße eingebrochen. Gegen 00.40 Uhr bemerkten Zeugen eine Person im Gebäude und verständigten die Polizei. Dem Unbekannten, von welchem keine nähere Beschreibung vorliegt, gelang es noch vor Eintreffen der Beamten zu flüchten. Nach bisherigen Ermittlungen hebelte der Täter die Eingangstüre auf und gelangte so in das Gebäude. Des Weiteren wurde die Türe mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmiert. Ob aus der Schule etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zur Sicherung der Spuren kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort.

