Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kupferkabel und Wohnwagen gestohlen; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kupferkabel gestohlen (Zeugenaufruf)

Mehr als 1.100 Meter Kupferkabel haben Unbekannte zwischen dem vergangenen Donnerstag (30.05.2024) und Montagmorgen vom Gelände eines Umspannwerkes in der Straße Hofstetten gestohlen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Kriminellen im genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zum Gelände. Dort rollten sie die Kabel von Trommeln ab, zerteilten sie möglicherweise mit einem mechanischen Kabelschneider in rund eineinhalb Meter lange Teilstücke und verluden sie in ein Fahrzeug. Das Gewicht des Diebesgutes dürfte mehr als sieben Tonnen betragen, weshalb zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein dürfte. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang ist für die Ermittler nicht nur interessant, wer im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sondern auch wo möglicherweise ein Fahrzeug mit einer großen Menge an Kabelstücken aufgefallen ist oder wo solche Kupferkabelstücke zum Kauf bzw. zum Recyceln angeboten werden. Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen, Telefon 0711/90377-0. (cw)

Nürtingen (ES): Mit Leitplanken kollidiert

Ein Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B313 hat für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Lkw die Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Großbettlingen. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge schätzte er dabei den Gegenverkehr offenbar falsch ein, lenkte nach rechts und prallte mit dem Lkw gegen die Leitplanken. Aufgrund des nassen Untergrundes musste der noch fahrbereite Lkw von einem Abschleppunternehmen aus dem Bankett gezogen werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden am Lkw und den Leitplankenelementen beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Gegen 9.15 Uhr waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen. (rd)

Tübingen (TÜ): Wohnwagen gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Wohnwagen der Marke Knaus Tabbert ist in der Nacht zum Montag in der Hechinger Straße gestohlen worden. An dem dort abgestellten und mittels Kupplungsschloss gesicherten Wohnwagen war das amtliche Kennzeichen TÜ-RT141 angebracht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell