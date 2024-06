Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Gaststätte; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Filderbahnstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Einbrecher gegen ein Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen verschafft haben, die er in der Folge durchsuchte. Soweit bislang bekannt ist, dürfte er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw-Brand auf der B 27

Zu einem Pkw-Brand mussten die Rettungskräfte am Dienstagvormittag auf die B 27 beim Flughafen ausrücken. Ein 58-Jähriger war gegen 8.50 Uhr mit einem Jeep Grand Cherokee auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Als der Fahrer Rauch aus dem Motorraum seines Wagens bemerkte, fuhr er an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Mitte in Richtung Flughafenstraße ab. Kurze Zeit später drangen Flammen aus dem Motor und der Pkw stand in Vollbrand. Dieser konnte von der Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen ausrückte, bis um 9.15 Uhr gelöscht werden. Hierzu musste die Anschlussstelle für den Verkehr gesperrt werden. An dem neun Jahre alten Auto war wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Der Jeep wurde im Anschluss abgeschleppt. Zur Unterstützung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Deizisau vor Ort. (ms)

