BPOL-TR: Reizgas-Attacke - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Neuwied (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es während der Kontrolle eines augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden 25-Jährigen im Bahnhof Neuwied zu einem tätlichen Angriff auf eine Zivilstreife der Bundespolizei. Beim Aushändigen seines Ausweises, welcher sich in einem Zigarettenetui befand, wurden in dem Etui zwei Tütchen mit vermutlich Amphetamin festgestellt. Noch während der Kontrolle versuchte er sich der ...

mehr