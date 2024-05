LPI-SLF: Mehrere Unfälle mit verletzten Personen am Wochenende

Saalfeld (ots) - Am Sonnabend kam es auf der B85 zwischen Kaulsdorf und Fischersdorf zu einem Unfall mit einem Moped. Ein 16jähriger Mopedfahrer fuhr aus bis jetzt noch ungekläreter Ursache auf dem vor ihm fahrenden PKW auf und stürzte. Der Mopedfahrer verletzte sich am Handgelenk. Er lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Am Moped und am PKW entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld ...

