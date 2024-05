Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: mehrfach Überschlagen

Saalfeld (ots)

Am Freitag Nachmittag ereignete sich auf der B 88 zwischen Kirchhasel und Etzelbach ein Verkehrsunfall. Ein 38jähriger Citroenfahrer wollte nach Etzelbach. In einer langgezogenen Linkskurve platzte nach seinen Angaben sein linkes Hinterrad, sodass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Der Pkw kam auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkohlgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein durchgeführter Test ergab 0,64 Promille. Am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

