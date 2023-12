Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Blieskastel (ots)

Am 25.12.2023 von 23:00 Uhr bis zum 26.12.2023, 10:10 Uhr, kam es in der Pfalzstraße in Blieskastel zu einem Diebstahl aus einem PKW. Hierbei wurde das Fenster der Beifahrertür eines grauen Opel mit Sankt Ingberter Kreiskennung eingeschlagen und anschließend ein Geldbeutel entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, zu melden.

Weiterhin rät die Polizei dringend davon ab Wertgegenstände sichtbar in Fahrzeugen zu belassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell