POL-UN: Bergkamen - schwarzer VW Golf entwendet

Unna (ots) - Am Freitag (24.05.2024) gegen 23.35 Uhr, lieferten sich ein 18jähriger und ein 29jähriger Kraftfahrzeugführer, beide aus Unna, ein Kraftfahrzeugrennen am Verkehrsring in Unna. Ausgangs des Verkehrsringes fuhren sie in die Kantstraße und fuhren in der Folge in den Kreisverkehr der Kantstraße / Platanenallee / Friedrich-Ebert-Straße ein. Nach ...

mehr