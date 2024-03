Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall L 113 - Verursacher überholt Sattelzug und entfernt sich unerlaubt

Freiburg (ots)

Endingen a.K.

Am Freitag, den 15.03.2024, um 19:36 Uhr, befuhr ein Sattelzug die L113 von Endingen in Richtung Riegel. Kurz nachdem der Sattelzug den Kreisverkehr L113 / Forchheimer Straße in Fahrtrichtung Riegel verlassen hat, wurde dieser von einem bislang unbekannten Pkw trotz Gegenverkehr überholt.

Das erste entgegenkommende Fahrzeug konnte eine Kollision lediglich durch das Einleiten einer Vollbremsung verhindern. Dem nachfolgenden Pkw gelang dies nicht mehr, er stieß mit dem entgegenkommenden LKW zusammen.

Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen blauen VW Golf.

Wer Hinweise oder sachdienliche Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Tel.: 07641/582-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell