POL-FR: Korrekturmeldung zu Schopfheim: Schwerer Auffahrunfall auf der Bundesstraße 317 - zwei Verletzte

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 12.03.2024 bis Donnerstag, 14.03.2024, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in vier Gartenhütten. An drei Gartenhütten wurden die Türen aufgehebelt, an einer Gartenhütte wurde ein Fenster eingeschlagen. Überwiegend wurde Werkzeug aus den Gartenhütten entwendet. Die Gartenhütten stehen in einer ...

mehr