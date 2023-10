Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 20.-22.10.2023

Simmern/Hunsrück (ots)

Kirchberg - Graffiti auf Werbebanner der Verbandsgemeinde

In der Nacht von Freitag auf Samstag beklebten unbekannte Täter im Kaisergarten in Kirchberg eine Werbebanner der Verbandsgemeinde in Kirchberg mit einem Hakenkreuz. Das Symbol konnte restlos entfernt werden. Die Polizei Simmern bittet um tatrelevante Zeugenhinwiese unter der Telefonnummer 06761/9210 oder per Email pisimmern@polizei.rlp.de.

Rheinböllen - Unfallflucht am Hallenbad

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Hallenbades in Rheinböllen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen einen dunkelblauen Opel und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Simmern bittet um sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen.

Kastellaun - Einbruch in Mobilfunkladen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in einen Mobilfunkladen in der Bopparder Straße in Kastellaun. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft und im Anschluss teile der Auslage entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Simmern bittet hier ebenfalls um tatrelevante Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06761/9210 oder per Email pisimmern@polizei.rlp.de.

