Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf für das Wochenende 20.-22.10.2023

Bendorf (ots)

Tages-Wohnungseinbrüche in Urbar und Vallendar. Am Freitagnachmittag kam es bei kurzer Abwesenheit der Hausbewohner zu einem Versuch und zwei vollendeten Einbrüchen in Wohnungen in Vallendar und Urbar. In einem Fall gelangten die Täter über ein geöffnetes Fenster im ersten Stockwerk, im anderen Fall durch Aufhebeln einer Terrassentür in die Wohnungen, durchwühlten diese und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die drei Taten stehen vermutlich in Zusammenhang. In einem Falle konnten Hinweise auf einen dunklen PKW und zwei männliche Personen erlangt werden, welche sich vor der Tat auf dem Grundstück aufhielten. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Bendorf Die 47-jährige Fahrerin eines PKW kollidierte am frühen Sonntagmorgen mit einer Verkehrsinsel in der Engerser Straße in Bendorf. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeikräfte bei der nur leicht verletzten Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab einen Wert von 1,77 Promille. Daher wurde neben einer Anzeige wegen der Unfallverursachung im Zusammenhang mit Trunkenheit auch der Führerschein der Fahrerin beschlagnahmt.

