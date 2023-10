Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 20.10. - 22.10.2023

Andernach (ots)

Andernacher Rheinanlagen - Verfolgungsfahrt mit Roller

Am Freitag dem 20.10.2023 gegen 21:30 Uhr sollte ein Roller besetzt mit zwei Jugendlichen im Andernacher Stadtgebiet kontrolliert werden. Der Fahrer ignorierte hierbei die Anhaltesignale der Beamten und versuchte sich durch eine waghalsige Flucht durch die Stadt der Kontrolle zu entziehen. Hierbei kam er im weiteren Verlauf zu Sturz, der Mitfahrer konnte noch nach kurzer fußläufiger Nacheile gestellt werden. Bei dem 16 jährigen Jugendlichen konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Am Folgetag erschien auch der ebenfalls 16 jährige Fahrer im Beisein seiner Mutter auf der Dienststelle und stellte sich. Der Roller wurde in der Nacht zuvor im Andernacher Stadtgebiet entwendet. Entsprechende Verfahren wurden gegen die Beiden eingeleitet.

Mülheim-Kärlich - Roller entwendet und angezündet, Lagerhalle gerät in Brand

Am Samstag dem 21.10.2023 gegen 23:30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle der Brand einer Lagerhalle im Bereich der Jahnstraße gemeldet. Das Feuer war zuvor von einem angezündeten Roller, welcher an der Halle stand, auf das Gebäude übergesprungen. Der Roller war zuvor einem 38 jährigen Geschädigten aus dem Ort im Bereich der Rheinlandhalle entwendet worden. Der Schaden an der Halle wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Mülheim-Kärlich konnte den Brand schnell löschen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell