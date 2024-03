Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 14.03.2024, gegen 06.15 Uhr, wurde ein 59 Jahre alter Pedelec-Fahrer von einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin angefahren. Die 55-Jährige befuhr die Kirchstraße und wollte nach links in die Landstraße abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten 59-jährigen Pedelec-Fahrer, welche die Landstraße von Schwörstadt kommend in ...

mehr