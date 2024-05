Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Fahrzeuge und Führerscheine sichergestellt

Unna (ots)

Am Freitag (24.05.2024) gegen 23.35 Uhr, lieferten sich ein 18jähriger und ein 29jähriger Kraftfahrzeugführer, beide aus Unna, ein Kraftfahrzeugrennen am Verkehrsring in Unna. Ausgangs des Verkehrsringes fuhren sie in die Kantstraße und fuhren in der Folge in den Kreisverkehr der Kantstraße / Platanenallee / Friedrich-Ebert-Straße ein. Nach Zeugenangaben verlor der 18-jährige Fahrzeugführer aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er ins Schleudern geriet und mit einer Schutzplanke auf der nordöstlichen Seite des Kreisverkehrs kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der 18jährige von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten sowohl der unfallflüchtige 19jährige als auch der am Fahrzeugrennen beteiligte 29jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die eingesetzten Polizeibeamten die beiden Kraftfahrzeuge sicher. Außerdem wurden die beiden Führerscheine der Beschuldigten sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

