POL-UN: Werne - UNgefiltert - Ein Gespräch mit der Polizei auf dem Wochenmarkt

Unna (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (23.05.2024) eine Tür zu einem Brillengeschäft am Markt in Unna aufgebrochen und sich so Zutritt zum Ladenlokal verschafft. Sie entwendeten nahezu alle Brillengestelle aus dem Verkaufsraum und brachen die Kasse auf. Zudem entwendeten die Täter ein Augenmessgerät. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Unna ...

