Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch - Täterinnen bei Tatausführung überrascht

Schwerte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täterinnen sind am Freitag (24.05.2024) gewaltsam in eine Doppelhaushälfte im Alten Dortmunder Weg in Schwerte eingebrochen. Gegen 12.20 Uhr sind sie allerdings von der heimkehrenden Hausbewohnerin während der Tatausführung überrascht worden und flüchteten zu Fuß in östliche Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Kleidungsstücke und eine Computertastatur entwendet. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen leider negativ. Die beiden Täterinnen konnten wie folgt beschrieben werden: 1. 170 cm, schwarze Haare, schwarze Jeans, dunkle Oberbekleidung 2. 155 cm, lange dunkle Haare, dunkle Bekleidung, Bauchtasche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Schwerte unter der Telefonnummer 02304-921-3320 oder 921-0 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell