POL-KI: 240708.3 Kiel: Person schüttet Flüssigkeit auf Frau - Die Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Am Donnerstag, den 20.06.2024, übergoss ein unbekannter Täter eine Frau im unmittelbaren Umfeld des Hauptbahnhofs mit einer Flüssigkeit und flüchtete. Das 2. Polizeirevier übernimmt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Gegen 18:50 Uhr habe sich eine 23-jährige Frau bei den Toiletten am Bahnhofsvorplatz, unter der Überführung zum Einkaufszentrum, aufgehalten. Plötzlich habe sie bemerkt, dass sie eine Flüssigkeit am Kopf getroffen habe. Sie habe nach oben gerufen und gefragt, was das für eine Flüssigkeit gewesen wäre und eine männliche, am Geländer stehende Person habe entgegnet, dass es sich um Urin gehandelt habe. Anschließend flüchteten der Tatverdächtige und ein männlicher Begleiter in das nahegelegene Einkaufszentrum. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Den Tatverdächtigen beschrieb die Frau als jung und dunkelhaarig. Er habe schwarze Kleidung getragen und soll in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein.

Das 2. Polizeirevier sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Identitäten des Tatverdächtigen und dessen Begleiter machen können. Ob es sich tatsächlich um Urin handelte, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 1601210 entgegen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Pauline Vogler

