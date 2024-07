POL-AUR: Westerholt - Dachstuhl in Vollbrand

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Mutmaßliche Ladendiebe geschnappt Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind am Dienstag in Aurich aufgefallen. Gegen 16.20 Uhr wurden zwei Männer in einem Supermarkt in der Popenser Straße dabei beobachtet, wie sie Waren in einer Tasche verstauten und den ...

mehr