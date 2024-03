Polizei Braunschweig

POL-BS: Störung des öffentlichen Friedens

Braunschweig (ots)

Schlossplatz, 30.03.2024, 16:50 Uhr

Mitarbeiterin der Schlossarkaden bedroht

Am Samstagabend erhielt eine Mitarbeiterin in den Schlossarkaden um kurz vor 17:00 Uhr einen Telefonanruf, in dem ein Mann drohte, dass er im Bereich des Schlosses Schüsse abgeben wolle. Sofort wurden sämtliche verfügbare Einsatzkräfte in die Innenstadt entsandt und der Bereich rund um das Schloss abgesperrt und verstärkt bestreift.

Bei ersten Ermittlungen ergab sich ein Anfangsverdacht gegen zwei Braunschweiger. Die Männer wurden an ihrer Wohnanschrift angetroffen und einer Polizeidienststelle zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Gefährdung bestand zu keiner Zeit.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell