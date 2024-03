POL-BS: Verkehrsinformation anlässlich des Fußballspiels zwischen Braunschweig und Elversberg

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Stadtgebiet, 27.03.2024 Betrüger versuchen an Beute zu gelangen In den vergangenen Tagen kam es im gesamten Stadtgebiet zu einer Häufung von sogenannten Schockanrufen. Am 22. März rief ein falscher Polizeibeamter bei einer 78-jährigen Dame an und berichtete über Störungen auf ihrem Bankkonto. Demnach seien zwei Überweisung nach England gestoppt worden und dieser Umstand werden von der Polizei bearbeitet. Als die Braunschweigerin ...

