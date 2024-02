POL-IZ: 240213.3 Heide: Einbruch in Firmengebäude

Lägerdorf (ots) - Nach dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Lägerdorf am Sonntagabend hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ihre vorläufige Festnahme erfolgte bereits kurz nach der Tat. Gegen kurz vor 20.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Am Moore aus. Hier brannte eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Wohnhaus mit mehreren ...

