Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumbur - Autofahrer kollidiert mit Verkehrszeichen

Großefehn - Zwei Verletzte bei Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Autofahrer kollidiert mit Verkehrszeichen

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag in Berumbur nach einem Unfall geflüchtet. Auf der Holzdorfer Straße in Richtung Linenweg kam der Unbekannte gegen 15 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher jedoch nicht, stattdessen setzte er seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Zwei Verletzte bei Unfall

In Großefehn sind am Dienstag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Hyundai-Fahrer fuhr gegen 14.45 Uhr auf der Straße Voerstad und wollte auf die Auricher Landstraße in Richtung Hesel abbiegen. Eine Audi-Fahrerin kam ihm entgegen, die er offenbar übersah. Sie stießen beide zusammen. Die 33-jährige Audi-Fahrerin und der 59-jährige Hyundai-Fahrer wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

