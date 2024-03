Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am 25.03.2024 gegen 07:20 Uhr kam es in der Johann-Scholz-Straße in Bad Berka zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ursächlich hierfür war die Missachtung der Vorfahrt durch den Pkw-Fahrer, wodurch beide Fahrzeuge frontal kollidierten. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste im Bus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der VW des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell