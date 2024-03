Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl realisiert

Apolda (ots)

Am Sonntag, den 24.03.2024, konnte die Polizei in Apolda gegen 14:00 Uhr einen Haftbefehl realisieren. Der 57-jährige Bulgare konnte angetroffen werden. Die Geldstrafe von 140 Euro des Haftbefehls, der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, konnte der 57-Jährige aufbringen und musste somit nicht in die JVA gebracht werden.

