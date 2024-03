LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots) - In der Zeit vom 20.03.2024, 16:00 Uhr bis zum 24.03.2024, 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage in der Florian-Geyer-Straße. Hierzu wurde das Garagentor mittels unbekanntem Werkzeug gewaltsam geöffnet. Aus der Garage entwendeten der oder die Täter drei Kisten mit diversen Werkzeugen. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf ca. 850 Euro. Am Garagentor und der Verriegelung entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

