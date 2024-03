LPI-J: Garage aufgebrochen

Jena (ots) - Am Sonntagmorgen wurden bekannt, dass Unbekannte in der Nacht in der Oberaue in Jena randaliert haben. So wurden diverse Gullideckel des Radweges entfernt, ein Stromverteilerkasten umgeworfen und Verkehrschilder herausgerissen. Die Spur der Verwüstung beginnt im Bereich der Stadtrodaer Straße / Radweg, führte über die Oberaue an der Leichtathletikhalle entlang bis zur Lichtenhainer Brücke. Die Polizei sucht hierzu Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf ...

