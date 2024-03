Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei in Straßenbahn

Jena (ots)

Am Sonntag kurz nach Mitternacht kam es zu einer Auseinandersetzung in der Straßenbahn im Bereich der Haltestelle Jenertal. Auf Grund Ausgangslage erfolgte ein erhöhter Polizeieinsatz zur Klärung des Sachverhalts. Die Straßenbahn war zu diesem Zeitpunkt voll besetzt. Es konnte ein junger Mann als Geschädigter mit diversen Gesichtsverletzungen ausgemacht werden. Trotz, dass die Straßenbahn voll besetzt war, will niemand etwas von einer Schlägerei mitbekommen haben. Selbst der Geschädigte machte kaum Angaben zu dem Geschehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zu dem Tatgeschehen machen können und sich eventuell vor Ort nicht getraut haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Jena richten. (Tel. 03641 810 oder via der Onlinewache der Thüringer Polizei).

