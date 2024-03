Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheinwerfer entwendet

Weimar (ots)

Am Freitag stellte ein LKW-Fahrer das Fehlen der Begrenzungsleuchten seines Fahrezeugs in Kranichfeld fest und verständigte die Polizei. Unbekannte hatten diese vom LKW, welcher Am Sportplatz in Kranichfeld abgeparkt war, abmontiert. Hinweise zum Täter oder der Tatausführung nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.

