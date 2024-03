Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebeszug durch die Rießnerstraße

Weimar (ots)

Eine unbekannte Person nutzte die frühen Morgenstunden des Samstag zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr, um zu versuchen, in mehrere Lokalitäten der Rießnerstraße in Weimar einzubrechen. Vermutlich machte sich der Täter mit einem Hebelwerkzeug am Eingangsbereich des Getränkehandels Sagasser, dem Pfennigpfeifer, einem abgeparkten LKW und dem Imbiss "Zur Walli" zu schaffen. Im Imbiss gelang im sein Vorhaben schlussendlich und er entwendete Bargeld und mehrere Getränkeflaschen.

Der Täter war dunkel gekleidet, trug eine graue Kopfbedeckung und war vermummt. Er führte einen Rucksack und ein schwarzes E-Bike mit sich. Zeugenhinweise zum Täter oder der Tatausführung nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.

