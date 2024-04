Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kindergarten

Hennef (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (23. April), 19:00 Uhr, und Mittwoch (24. April), 07:15 Uhr, wurde in einen Kindergarten an der Hanftalstraße in Hennef eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Aus einem Büroraum entwendeten die Einbrecher rund 40 Euro Bargeld. Zudem leerten sie mehrere Geldkassetten, deren Inhalt bei Anzeigenerstattung noch unbekannt war. Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich des Kindergartens wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell