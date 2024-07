Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Timmel (Großefehn) ereignet. Gegen 9.10 Uhr fuhr ein Hyundai-Fahrer auf der Leerer Landstraße in Richtung Westgroßefehn, als ihm in Höhe eines Verbrauchermarkts ein weißer Lkw entgegenkam. Der Lkw geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass der Hyundai-Fahrer ausweichen musste und seitlich mit einem Sprinter am Fahrbahnrand kollidierte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf den Lkw-Fahrer nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Rollerfahrer verletzt

Bei einem Unfall in Aurich ist am Mittwoch ein Rollerfahrer verletzt worden. Der Unfall passierte auf der Emder Straße in Richtung Pferdemarktkreuzung. Gegen 18.10 Uhr wollte ein 53-jähriger Rollerfahrer nach ersten Erkenntnissen die Fahrspur wechseln und übersah dabei eine 59-jährige Audi-Fahrerin. Er stieß mit ihr zusammen und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 16.50 Uhr in Norddeich. Auf dem Parkplatz einer Freizeiteinrichtung im Dörper Weg stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen Audi A6. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall in Norden verletzt worden. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 68-jähriger Volvo-Fahrer auf der Norddeicher Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach rechts in die Nordlandstraße abbiegen. Er übersah dabei auf dem Fahrradweg einen 39-jährigen Pedelec-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt.

