Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Pkw

Walsdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.03.2024 wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines brennenden Pkw auf dem Mitfahrerparkplatz in Walsdorf alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Pkw bereits im Vollbrand, sodass dieser bis auf die Karosserie vollständig ausbrannte. Ein technischer Defekt am Fahrzeug ist auszuschließen. Vielmehr dürften bislang unbekannte Täter den Pkw mutwillig in Brand gesetzt haben.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell