POL-HB: Nr.: 0195 --Nach Einbruch gestellt

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Arbergen, Am Hirtengarten/ Rothaarstraße Zeit: 24.03.2023, 12:30 Uhr

Am Freitagmittag meldete ein 72 Jahre alter Mann einen Einbruch in sein Haus in Hemelingen bei der Polizei. Einige Stunden später stellten Einsatzkräfte einen 20 Jahre alten Mann. In seiner Wohnung fanden sie Teile des Diebesgutes und weitere Beweismittel.

Um 12:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund eines Einbruchs in die Straße Am Hirtengarten gerufen. Unbekannte waren über ein Fenster in das Haus des 72-Jährigen gelangt und hatten unter anderem Tablets, Computer und Medikamente entwendet. Einige Stunden später meldete sich der Bremer an einer Polizeiwache und gab an, er habe eines seiner Geräte per App in der Rothaarstraße orten können.

Einsatzkräfte trafen vor Ort in einem Mehrfamilienhaus auf den 20-Jährigen. Dieser war in der Vergangenheit schon mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Zunächst rückten die Einsatzkräfte aufgrund fehlender Beweise wieder ab. Als sie gerade losfahren wollten beobachteten sie, wie er einige Gegenstände in einer Kiste in einem Nachbargarten verstauen wollte und sprachen ihn erneut an. Daraufhin gab er den Einbruch zu. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung und auch in der Kiste in dem Garten fanden die Einsatzkräfte die Tabletts und Computer sowie Medikamente und weitere Beweismittel aus anderen Einbruchstaten. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

