POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bettingen/Beilingen (ots) - Ein kurzer Hagelschauer sorgte am Samstagvormittag im Eifelkreis für zwei Verkehrsunfälle, in deren Folge insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden. Auf der K 12 zwischen Bettingen und Stockem rutschte ein PKW in den Straßengraben. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug zunächst nicht eigenständig verlassen, waren jedoch unverletzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der K 200, ...

mehr