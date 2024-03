Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschädigte/-r eines Verkehrsunfalls gesucht

Bitburg, Gerichtsstraße (ots)

Am 22.03.2024 gegen 11:20 Uhr ereignete sich in der Gerichtsstraße in Bitburg auf dem Parkplatz vor dem dortigen Amtsgericht ein Verkehrsunfall. Bei einem Parkmanöver touchierte der Unfallverursacher das Heck eines vermutlich blauen Lieferwagens, möglicherweise ein VW Caddy. Dieser dürfte einige Kratzer und Dellen davongetragen haben.

Nachdem der Verursacher zunächst eine andere Örtlichkeit zum Parken aufsuchte und kurz darauf zur Unfallstelle zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug bereits nicht mehr vor Ort. Daher meldete er sich bei der Polizei in Bitburg, konnte allerdings keine Angaben mehr zu dem Kennzeichen oder dem Modell des PKW machen.

Damit eine Schadensregulierung arrangiert werden kann werden der/die Halter/-in des blauen Lieferwagens sowie mögliche Zeugen des Unfalls darum gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden, Tel. 06561-96850.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell