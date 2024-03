POL-PDWIL: Mehren: Diebstähle von hochwertigen Grableuchten häufen sich

Stadtkyll (ots) - In der Nacht vom 19.03.2024 auf den 20.03.2024 wurden in Stadtkyll zwei Ford Transporter durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden Werkzeuge und Maschinen, u.a. Akkuschrauber, Winkelschleifer, Bohrhammer, Staubsauger etc. entwendet. Beide Fahrzeuge standen abgeparkt im öffentlichen Verkehrsraum. Zu ähnlichen Fällen kam es im südlichen NRW. Zeugen die Hinweise zur Tat oder den ...

mehr