Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tankstellenmitarbeiterin betrogen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurde die Mitarbeiterin einer Tankstelle betrogen. Die 57-Jährige hatte gestern Abend einen Anruf von einem unbekannten Mann erhalten. Dieser gab sich als Servicemitarbeiter aus und berichtete, eine Wartung des Bezahlkartensystems durchführen zu wollen. Die Mitarbeiterin verwies den Unbekannten zunächst an ihren Vorgesetzten und übermittelte dessen Telefonnummer. Kurze Zeit später klingelte das Telefon erneut. Eine andere männliche Stimme gab sich als Vorgesetzter der Frau aus und bestätigte die Richtigkeit der Maßnahme. Tatsächlich handelte sich aber um einen weiteren Betrüger. In der Folge übermittelte die Frau am Telefon dem vermeintlichen Servicemitarbeiter die Codes von mehreren Gutscheinkarten. Die Täter gelangten so an über 1.000 Euro Guthaben. (JN)

