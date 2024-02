Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Umspannwerk im Visier

Erfurt (ots)

Ein Dieb trieb in den vergangenen Tagen in Vieselbach sein Unwesen. Zwischen Dienstagabend und gestern Morgen gelangte er unbemerkt in den Bereich eines Umspannwerks. Nachdem er einen Zaun beschädigt hatte, um auf das Grundstück zu gelangen, machte er sich auf dem Gelände an einem Kabelschacht zu schaffen. Insgesamt ließ der Täter 500 Meter Kupferkabel verschwinden. Der Wert des Edelmetalls wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Noch ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Störung öffentlicher Betriebe. (JN)

