Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Navigation endet in Geisterfahrt

Erfurt (ots)

Ein Navigationssystem brachte gestern Mittag einen Senior auf Abwege. Demonstrationen und Sperrungen in Erfurt hatten den ortsunkundigen Passat-Fahrer vor eine Herausforderung gestellt. Um den richtigen Weg zu finden, vertraute der 83-jährige Mann dem Navigationssystem seines Autos. Dieses führte ihn aber gegen 12:00 Uhr von der Demminer Straße auf die Hannoversche Straße entgegen der Fahrtrichtung. Als Geisterfahrer fuhr der Mann so etwa zwei Kilometer auf der B4 stadtauswärts. Eine Polizeistreife stoppte den Autofahrer mit seinem grauen VW an der Anschlussstelle zur A71. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die durch den Geisterfahrer gefährdet oder geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0027884 bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

