Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 25.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall entstand am Mittwochabend ein Sachschaden von 25.000 Euro. Ein 41-jähriger Daimler-Fahrer war mit seinem Auto aus der Straße des Friedens in Richtung Gothaer Straße gefahren. In diesem Moment kam eine 53-jährige Frau mit ihrem Daimler-Benz vom Benaryplatz, übersah den Autofahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch die Kollision drehte sich eines der Fahrzeuge und stieß gegen eine Verkehrsinsel. Bei dem Unfall wurde der 41-jährige Mann leicht verletzt. An dem Auto der Frau entstand Totalschaden. Beide Daimler mussten abgeschleppt werden. (JN)

