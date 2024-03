POL-PDWIL: Unfälle mit mehreren Verletzten aufgrund Hagelschauer

Bitburg, Gerichtsstraße (ots) - Am 22.03.2024 gegen 11:20 Uhr ereignete sich in der Gerichtsstraße in Bitburg auf dem Parkplatz vor dem dortigen Amtsgericht ein Verkehrsunfall. Bei einem Parkmanöver touchierte der Unfallverursacher das Heck eines vermutlich blauen Lieferwagens, möglicherweise ein VW Caddy. Dieser dürfte einige Kratzer und Dellen davongetragen haben. Nachdem der Verursacher zunächst eine andere ...

