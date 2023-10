POL Schwaben Nord: Einbruch in Adelzhausen mit Festnahme

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Adelzhausen/Aichach - Am Dienstagabend (24.10.2023) drangen zwei bis dahin unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Rosenweg in Adelzhausen ein.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei im Stadtgebiet Aichach einen Pkw, der mit zwei Männern besetzt war. Dabei wurde Einbruchswerkzeug sowie potentielles Diebesgut aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommen die beiden Tatverdächtigen möglicherweise für den Einbruch in Adelzhausen in Betracht.

Die beiden Männer wurden noch vor Ort festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahl und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die beiden Tatverdächtigen für den Einbruch in Adelzhausen oder auch für weitere Einbrüche in Frage kommen.

Aufgrund der andauernden Ermittlungen können derzeit darüber hinaus keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

