POL Schwaben Nord: Funkeln im Dunkeln

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Samstag (28.10.2023) gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei über die Feuerwehr mitgeteilt, dass mehrere Tonnen brennen. Die Beamten stellten in der Familie-Einstein-Straße (auf Höhe der 10er-Hausnummern) fest, dass vier Tonnen brannten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Holzumrandung der Tonnen in die umliegenden Bäume verhindern und löschte den Brand. Es entstand ...

