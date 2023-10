POL-F: 231002 - 1115 Frankfurt - Dornbusch: Betrunkener Wüterich

Frankfurt (ots) - (yil) In den frühen Abendstunden des 01.10.2023 kam es in Ginnheim zu einem Raub zum Nachteil einer 22-jährigen Frau. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Am Sonntag, den 01.10.2023 war die junge Frau zu Fuß gegen 20:40 Uhr auf der Ginnheimer Landstraße unterwegs. Der Tatverdächtige erschien und griff die 22-Jährige an, indem er versuchte, ihr das Handy abzunehmen, welches sie in ihrer ...

