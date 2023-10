Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231002 - 1112 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Drogenfund

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag, den 01. Oktober 2023 kontrollierten Polizeibeamte gegen 17.20 Uhr einen 27 Jahre alten Mann in einer Spielhalle in der Niddastraße. Im Rahmen der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 27-Jährigen knapp 70 Gramm Heroin und über 2 Gramm Crack. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten nochmal geringe Mengen Marihuana und Haschisch aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde festgenommen und mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht.

