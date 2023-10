Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231002 - 1114 Frankfurt - Ginnheim: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(yil) In den frühen Abendstunden des 01.10.2023 kam es in Ginnheim zu einem Raub zum Nachteil einer 22-jährigen Frau. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Am Sonntag, den 01.10.2023 war die junge Frau zu Fuß gegen 20:40 Uhr auf der Ginnheimer Landstraße unterwegs. Der Tatverdächtige erschien und griff die 22-Jährige an, indem er versuchte, ihr das Handy abzunehmen, welches sie in ihrer Hand hielt. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Nachdem es dem Tatverdächtigen gelang, das Handy aus der Hand zu reißen, warf er dieses wenige Meter später auf den Boden. Anschließend entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit. Im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung im unmittelbaren Bereich des Geschehens nahm die Polizei den 43-jährigen wohnsitzlosen Tatverdächtigen fest und brachten ihn anschließend in die Haftzellen. Im Laufe des Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

