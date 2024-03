Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer nach Verkehrsunfall unter Drogen in Gewahrsam genommen

Euskirchen (ots)

Am 29.03.2024, gegen 19.25 Uhr, kam es in Euskirchen an der Kreuzung Bonner Straße/Kölner Straße zu einer Berührung zwischen einem Radfahrer und einem an der Lichtzeichenanlage wartenden PKW. Der 23jährige Radfahrer aus Euskirchen kam beim Halten vor der Ampel ins Straucheln und beschädigte dabei den neben ihm wartenden PKW eines 23jährigen aus Kall. Die zum Unfall gerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der Radfahrer offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Polizeidienstelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dabei zeigte er sich völlig uneinsichtig, beleidigte die Polizeibeamten und wehrte sich gegen polizeiliche Maßnahmen. Er musste zum Schutz der eigenen Person und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

